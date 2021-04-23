Голикова рассказала о темпах вакцинации от COVID-19

Почти половина привившихся от коронавируса - пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями

На сегодняшний день первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты свыше 11,1 миллиона россиян, а обе инъекции получили 6,8 миллиона граждан, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Она отметила, что 47% из всех вакцинированных россиян – люди в возрасте от 60 лет или имеющие хронические заболевания.

"При этом я хочу сказать, что мы неоднократно обращали внимание глав регионов, чтобы в первую очередь, в приоритетном порядке вакцинировали граждан старше 60 лет и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями и находятся на диспансерном наблюдении", - подчеркнула Голикова.

Вице-премьер призвала руководство регионов уделить людям, входящим в группу риска, максимальное внимание, передает РИА Новости.

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