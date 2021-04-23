Петербург получил дополнительные матчи чемпионата Европы по футболу

Всего там пройдут семь встреч

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций сообщила о принятом организацией решении перенести в Санкт-Петербург несколько матчей финальной части чемпионата Европы по футболу 2021 года.

Согласно изначальным планам, Петербург должен был принять четыре встречи - три на групповом этапе (в том числе два поединка российской национальной команды) и один четвертьфинал. Теперь же стало известно, что в Петербург переносятся три матча группы Е, которые должны были пройти в Ирландии. Дублин отказался принимать турнир.

Кроме того, из Дублина в Лондон переезжает встреча 1/8 финала. От участия отказался и испанский Бильбао - встречи оттуда переносятся в Севилью.

Ранее стало известно, что стадион в Петербурге на Евро можно будет заполнять на 50%.

Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавирусной инфекции его отложили на год. При этом название Евро-2020 было сохранено. Состоится турнир в период с 11 июня по 11 июля. Соперниками России в группе B будут Бельгия, Финляндия и Дания.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram