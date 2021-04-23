Сервис "Социальный мониторинг" стал призером "Оскара" среди инноваций

Проект завоевал бронзу на премии Эдисона

Московский сервис "Социальный мониторинг" признан бронзовым призером престижной премии Edison Awards, посвященной новым технологиям. В сфере инноваций она является своего рода "Оскар" в сфере инноваций.

Проект занял третье место в подкатегории "Доступность и прозрачность". Первым стал информационный проект сайта USAFacts, посвященный подробной статистике распространения коронавирусной инфекции по США. Серебро получила разработка из Саудовской Аравии.

"Проект стал революционным для Москвы: он был реализован в сжатые сроки на базе действующей ИТ-инфраструктуры города и позволил оперативно отреагировать на новую угрозу, вызванную стремительным распространением опасного вируса. Использование “Социального мониторинга” и других технических средств уже больше года помогает столице сдерживать распространение COVID-19 и контролировать нагрузку на систему здравоохранения, а также беречь самое главное — жизни горожан. Высокая оценка международного профессионального сообщества подчеркивает важность и актуальность подобных решений не только для Москвы, но и для других мегаполисов", — отметили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

В ходе разработки приложения создатели учли опыт других крупных мегаполисов мира, благодаря чему получилось создать сбалансированное техническое решение, наилучшим образом позволяющее достичь поставленной цели. При этом, в отличие от других мегаполисов, Кроме того, в Москве, в отличие от других городов, сократили объем персональных данных, нужных для контроля распространения COVID-19. Пользователю необходимо лишь указать адрес и загрузить фотографию в момент регистрации в приложении.

Сервис "Социальный мониторинг" используют в Москве с апреля 2020 года для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Он позволяет горожанам с легким течением заболевания получать медицинскую помощь дома, информируя город о добросовестном соблюдении режима изоляции. За год в сервисе зарегистрировались более 600 тысяч пользователей.

Премия Edison Awards признает и отмечает самые инновационные новые продукты и их создателей и негласно считается "Оскаром" за инновационные изобретения. В разные годы на премию номинировались – Илон Макс с Tesla, Стив Джобс с разработками Apple, Клейтон Кристенсен с Гарвардской Бизнес Школой. Ежегодный конкурс проводится с 1987 года и отмечает достижения в области разработки новых продуктов и услуг, маркетинга, дизайна и инноваций, ориентированных на человека. Жюри состоит из постоянных членов Комитета Премии Эдисона и профильных специалистов – в составе более 3000 руководителей высшего звена компаний и ученых.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram