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Страны Балтии высылают российских дипломатов

14:57
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Как они говорят, в знак солидарности с Чехией

Латвия, Литва и Эстония высылают российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, передает в пятницу ТАСС со ссылкой на внешнеполитические ведомства этих стран.

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"В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и из-за нарушения Венской конвенции Латвия приняла решение о высылке российского дипломата", - приводятся в материале слова главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса .

В ведомстве добавили, что заинтересованы в уважительных отношениях с Россией, но та "систематически нарушает этот принцип".

Литва по тем же причинам решила выслать двух сотрудников российской дипмиссии, Эстония - одного.

Ранее Чехия обратилась с призывом к солидарности к государствам - членам НАТО и Евросоюза. Прага считает российские спецслужбы причастными ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Москва называет эти обвинения голословными и возмутительными, указывая на полное отсутствие доказательной базы.

В связи с обострением ситуации Россия и Чехия обменялись дипломатическими санкциями, выслав дипломатов противоположной стороны.

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