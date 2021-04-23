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Ректор РХТУ Мажуга назвал отъезд ученых из России проблемой для отечественной науки

15:08
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Он предположил, что может убедить специалистов остаться на родине

Ректор химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева Александр Мажуга заявил, что отъезд ученых из России является серьезной проблемой для отечественной науки.
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"Действительно, проблема есть с отъездом ученых из нашей страны. Вот я закончил МГУ в 2002 году, половина с курса уехала. Конечно, сейчас такого оттока нет, это нельзя сравнить с 2000 годом, он намного уменьшился, но все ровно такая тенденция есть и в последнее время она чуть усилилась", - рассказал Мажуга.

По его словам, в приоритете должен быть комфортный труд ученых. Для специалистов комфортная среда и наличие удобств зачастую бывают важнее заработка.

"Для ученого самое главное это инфраструктура, современное оборудование и критическая масса ученых вокруг", - отметил ректор РХТУ.

Также он отметил, что дополнительным стимулом для ученых может стать широкое информирование о практическом применении новых разработок и усиление работы по популяризации достижений научных деятелей.

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