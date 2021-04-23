Названа стоимость тура в Египет после открытия чартеров

Цена будет зависеть от числа дней и статуса рейса

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что стоимость пакетных туров в Египет не должна превысить 500 долларов на неделю.

"Если будут чартеры, то стоимость пакетов вряд ли будет превышать 300-500 долларов на человека на неделю с размещением в отеле три звезды", — сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

По ее словам, стоимость тура в Египет будет зависеть от числа дней, а также статуса рейса. Туроператорам понадобится не менее недели, чтобы запустить первый чартерный рейс.

В пятницу президенты России и Египта заявили о возобновлении авиасообщения между странами. Договоренность касается курортов Египта.

Напомним, авиасообщение с Египтом было прервано после авиакатастрофы над Синаем в октябре 2015 года.

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