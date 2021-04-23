ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа стоимость тура в Египет после открытия чартеров

15:27
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Цена будет зависеть от числа дней и статуса рейса

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что стоимость пакетных туров в Египет не должна превысить 500 долларов на неделю.

"Если будут чартеры, то стоимость пакетов вряд ли будет превышать 300-500 долларов на человека на неделю с размещением в отеле три звезды", — сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

По ее словам, стоимость тура в Египет будет зависеть от числа дней, а также статуса рейса. Туроператорам понадобится не менее недели, чтобы запустить первый чартерный рейс.

В пятницу президенты России и Египта заявили о возобновлении авиасообщения между странами. Договоренность касается курортов Египта.

Напомним, авиасообщение с Египтом было прервано после авиакатастрофы над Синаем в октябре 2015 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Отдыхающие на пляже в Шарм-эль-Шейхе
Отдыхающие на пляже в Шарм-эль-Шейхе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.