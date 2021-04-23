Захарова развеяла иллюзии Запада по поводу российских учений

Западные партнеры преисполнены фантазий

США и Европа преисполнены фантазий, они живут в мире иллюзий. Одна из них – это мифическая российская угроза. Официального представителя МИД России Марию Захарову удивляет повышенное внимание Запада плановым учениям, которые армия России проводит на собственной территории.

"Мне кажется, они видят то, чего нет, и не видят то, что есть. Это удивительная способность, жить в мире иллюзий... Мне кажется, они просто не очень понимают, что происходит. Учения – это учения. Каждая страна проводит плановые учения", - сказала Захарова в интервью RT.

По словам дипломата, на протяжении многих лет Запад - прежде всего, Вашингтон, ну, и брюссельские структуры - разгоняют волну, придумывая, что Россия является государством-агрессором. Захарова напомнила, что европейские страны и США на протяжении многих лет рассказывают собственным гражданам и мировой аудитории, что Россия вот-вот на кого-то нападет. Естественно, после такого будут пугаться и учений, отметила представитель МИД. Это при том, что Россия никогда не провоцировала мирового коллапса, как это неоднократно делали другие страны, заключила Захарова.

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