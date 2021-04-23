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"Все равно вернется": Дибров заявил, что не ревнует молодую жену

15:58
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Дмитрий и Полина в браке 12 лет

Дмитрий Дибров признался, что не ревнует жену к другим мужчинам, даже несмотря на солидную разницу в возрасте. Телеведущий старше супруги на 30 лет.

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Дибров заявил, что свободно может отпустить свою жену Полину одну на встречу с другими мужчинами и при этом не страдать от ревности. Ведущий подчеркнул, что полностью доверяет супруге.

"Не сомневаюсь, что она где-то может посидеть и с интересом провести вечер за бокалом шампанского, но вернется-то она все равно сюда. Слушай, но такого, как я, нет", - сказал Дибров Ирине Безруковой в YouTube-шоу "Начало".

Он признался, что сам старается не давать жене поводов для недоверия и не может представить рядом с собой другую женщину. Все свое время ведущий старается занимать работой – написанием книг и съемками в телепередачах.

Дибров добавил, что относится к своей супруге несколько по-отечески и окружает ее заботой. Ведущий предположил, что это происходит из-за большой разницы в возрасте.

Дмитрий и Полина Дибровы в браке с 2009 года, у пары есть три сына: Александр, Федор и Илья.

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