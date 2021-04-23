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Доцент МАИ получил 20 лет колонии за госизмену

15:57
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Он также оштрафован на миллиона рублей

В пятницу Московский городской суд приговорил доцента кафедры "Ракетные двигатели" Московского авиационного института Алексея Воробьева к 20 годам колонии строго режима, передает ТАСС.
Суд отправил под арест обвиненного в госизмене профессора МФТИ

Его признали виновным в государственной измене. Уточняется, что в деле подсудимого были еще две статьи. Помимо тюремного срока, ему назначили штраф в миллион рублей.

Источники "Интерфакса" передают, что вину Воробьев не признал. В одном из судебных решений сказано, что у осужденного есть "обширные, устойчивые связи за пределами территории Российской Федерации", отдельно упоминается Китай.

Согласно данным на сайте МАИ, Воробьев - кандидат технических наук, имеет ряд научных публикаций. Фабула дела засекречена.

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