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Сотрудникам посольств балтийских стран в Москве предложили паковать чемоданы

15:57
  • пятница
  • 23 апреля 2021

В ответе Москвы власти этих стран могут не сомневаться

Сотрудники посольств Эстонии, Литвы и Латвии в Москве уже могут размышлять о том, кому из них пора паковать чемоданы. Власти этих стран могут не сомневаться в ответе Москвы на их недружественные шаги, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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"В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться. Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи", - сказала Захарова агентству ТАСС.

Власти стран Балтии решили продемонстрировать солидарность с правительством Чехии, которое обвинило Россию в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага под эти предлогом выслала 18 российских дипломатов, Москва ответила высылкой 20 сотрудников чешского посольства.

Рига и Таллин заявили 23 апреля, что высылают по одному российскому дипломату в знак солидарности с Прагой. Вильнюс пошлее дальше – и выслал двух сотрудников посольства России в Литве.

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