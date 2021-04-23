Сотрудникам посольств балтийских стран в Москве предложили паковать чемоданы

В ответе Москвы власти этих стран могут не сомневаться

Сотрудники посольств Эстонии, Литвы и Латвии в Москве уже могут размышлять о том, кому из них пора паковать чемоданы. Власти этих стран могут не сомневаться в ответе Москвы на их недружественные шаги, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться. Их дипломаты уже могут начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи", - сказала Захарова агентству ТАСС.

Власти стран Балтии решили продемонстрировать солидарность с правительством Чехии, которое обвинило Россию в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага под эти предлогом выслала 18 российских дипломатов, Москва ответила высылкой 20 сотрудников чешского посольства.

Рига и Таллин заявили 23 апреля, что высылают по одному российскому дипломату в знак солидарности с Прагой. Вильнюс пошлее дальше – и выслал двух сотрудников посольства России в Литве.

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