Стало известно, сколько россиян готовы отдохнуть в Египте

Россия и Египет открывают авиасообщение
Эксперты подсчитали, сколько россиян хотят отправиться в отпуск в Египет. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Оптимистичный прогноз, базирующийся на имеющихся в наличии авиаемкостях и объеме отложенного спроса — около 200 тысяч путешественников в месяц. Но реальные потоки также зависят от даты открытия рейсов", - рассказала она.
В пятницу, 23 апреля, Каир и Москва решили полностью возобновить авиасообщение между Россией и Египтом. Эту информацию подтвердил и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, который рассказал о возобновлении авиасообщения между курортами Хургада и Шарм-Эш-Шейх и Россией, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram