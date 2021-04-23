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Стало известно, сколько россиян готовы отдохнуть в Египте

15:59
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Россия и Египет открывают авиасообщение

Эксперты подсчитали, сколько россиян хотят отправиться в отпуск в Египет. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Россия возобновляет авиасообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом
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"Оптимистичный прогноз, базирующийся на имеющихся в наличии авиаемкостях и объеме отложенного спроса — около 200 тысяч путешественников в месяц. Но реальные потоки также зависят от даты открытия рейсов", - рассказала она.

В пятницу, 23 апреля, Каир и Москва решили полностью возобновить авиасообщение между Россией и Египтом. Эту информацию подтвердил и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, который рассказал о возобновлении авиасообщения между курортами Хургада и Шарм-Эш-Шейх и Россией, передает РИА Новости.

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