"Однозначно!": как Жириновский занял уникальное место в политике России

На этой неделе ему исполняется 75 лет

Владимир Жириновский на этой неделе объявил награду в 10 млн рублей тому, кто "повесит русский флаг над Киевом". На подобное заявление, понятно, можно посмотреть, как на очередной политический фортель, которые Владимир Вольфович, как мы все знаем, выкидывать мастер. А можно взглянуть и по-другому. Ведь очень многое из его хлестких предсказаний сбылось, а бесшабашные идеи стали привычной частью политического дискурса.

Принимать поздравления заранее, вроде как, не принято, да и сам Владимир Вольфович не любит подарки, говорит - расхолаживают. Однако многочисленные сторонники либерал-демократа, да и просто поклонники харизматичного политика начали записывать видео-открытки задолго до знаковой даты. Причём, такие же творческие, как сам юбиляр.

Вперемежку с современными кадрами – архивные фотографии. С полупустым чемоданом, в котором лежала одна смена белья, улыбчивым парнем он приехал покорять Москву. А покорил в итоге весь мир.

Началось все в доме культуры имени Русакова, где Владимир Жириновский впервые поднялся на политическую авансцену. Тогда еще мало кому известный 43-летний юрист решился на немыслимый для любого советского человека поступок: он продал любимую машину – "Запорожец", снял со сберкнижки 400 рублей и арендовал огромный зал, чтобы провести первый съезд либерал-демократов.

"Мы не красные, не розовые, не желтые, не зеленые. Мы предпочитаем белый цвет. И в этом смысле символ нашей партии - это открытое море, открытое небо, солнце. И солнце означает то, что мы действуем только днем", - заявил Жириновский.

В один из таких дней, спустя несколько месяцев, Жириновский делает ещё одно, более громкое заявление. "Мы активно включаемся в политическую борьбу. Уже завтра мы выдвинем кандидата в президенты России!" – заявил он.

И ведь выдвинул. Себя! Вскоре отделения ЛДП – тогда не "Р", а Советского Союза – появляются в других союзных республиках, начинает выходить первый печатный орган, а счет сторонников идет на десятки тысяч. Когда в стране еще слабо понимали, как вообще должна строиться предвыборная кампания, он уже вовсю развернул агитацию на улицах.

Молодой политик тогда сенсационно занял третье место на президентских выборах. Но это было лишь начала большого пути. Очень скоро в его речах появляется хорошо узнаваемый сегодня напор и хлесткие выражения. Жириновский интуитивно понимал: чтобы привлечь людей, нужно говорить с ними простым и запоминающимся языком. Он обещал голодным хлеба, а пьющим — водки. Грозил вымыть сапоги в Индийском океане, а каждой женщине – в оригинале грубее – по мужику.

Но он умел не только говорить, но и решительно действовать. В августе 91-го Владимир Вольфович – единственный из лидеров политических партий – открыто выступил за сохранение Союза.

Спустя два года недовольные крики сменят приветственные овации. Выборы в Госдуму в декабре 1993 года стали для Владимира Жириновского по-настоящему звёздным часом. В ожидании подсчета голосов в Кремлёвском дворце тогда даже компьютеры зависли. Но ЛДПР с разгромным результатом буквально ворвалась на Охотный ряд, получив сразу 64 места в парламенте. В последующие годы труднопроизносимую фамилию Жириновский узнали во всем мире. Сам он с лёгкостью находил общий язык с зарубежными журналистами – в его арсенале английский, немецкий, французский, турецкий.

Впрочем, порой в запале политической борьбы либерал-демократ использовал и совсем уж непарламентский язык – обливал соперников минералкой и апельсиновым соком. В конце 90-х летал в Багдад к другу Саддаму. Но и из Ирака больше запомнился скандалом. Его неофициальное послание президенту США, записанное, предположительно, в бане обсуждали все.

В разные годы под его брендом выпускали одеколон, спиртное и даже мороженое – "Жириновский в шоколаде". А ещё в бронзе. Он стал редким политиком, которому при жизни посвятили памятник. С лёгкой руки Церетели трехметровый Владимир Вольфович поселился во дворе Института мировых цивилизаций. Позже, правда, возникли вопросы к законности установки монумента. Хотя о такой яркой фигуре в российской политике – даже его оппоненты признают - напоминать лишний раз не нужно.

"Он привлекает внимание, он делает очень всегда резкие, интересные, иногда эпатажные заявления. Но, что обязательно всегда присутствует в заявлениях Жириновского, это знание материала. Владимир Вольфович очень грамотный, очень умный политик. Он играет придуманную самому себе роль, играет её блестяще", - рассказал лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Интересно бывает везде, где он есть. И даже неважно, казалось бы, что это за событие. Каждый год он лично раздает клубнику москвичам. Причем, то бесплатно, то совсем недорого – в зависимости от настроения. Владимир Вольфович трепетно следит и за партийным хозяйством. На ферме может самолично гусей пощупать и кроликов накормить. Зимой выходит на главный столичный каток, а на Крещение – окунается в прорубь. Именно эта близость к простому человеку, по мнению коллег, во многом и обеспечила либерал-демократу его успех.

В эфире популярной радиостанции политик заявил, что готов уйти на заслуженный отдых и даже написал заявление. Но … не раньше 2036 года, когда ему исполнится 90 лет. Сам он, может, и хотел бы пожить для себя – говорит - не отпускают. И судя по количеству теплых слов в эту юбилейную неделю, отпустят ещё нескоро. Ведь заменить личность такого масштаба, если это вообще возможно, будет крайне непросто.

Анна Пешехонова, "В Центре событий", "ТВ Центр".

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