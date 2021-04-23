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Бунт в футбольном королевстве: почему в Европе провалилась Суперлига

22:35
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Авторы идеи Суперлиги заявили, что проект находится в режиме ожидания

12 наиболее известных команд Италии, Испании и Англии предложили организовать новый футбольный турнир, который назовут Суперлига - по аналогии с американским Супербоулом. Они уверены, что новый элитный футбольный клуб подарит болельщикам незабываемые матчи. Как и в политике, большие медиакорпорации решили, что им все позволено. Эта их уверенность продержалась чуть более суток.

Легендарный вратарь, а ныне технический советник "Челси" Петр Чех пытается успокоить толпу разъярённых фанатов. Они заблокировали стадион, мешая автобусу с командой выехать на игру, когда узнали, что их клуб вступил в новоявленную Суперлигу. Началась массовая акция бойкота "Челси". Болельщики угрожали навсегда отвернуться от любимого клуба.

С резкой критикой фанатов столкнулись в "Реал Мадриде". Футболистов позорно освистали, когда те выходили из автобуса. Так же поступили и с игроками "Тоттенхэма".

Вокруг стадионов 12 топовых футбольных клубов Англии, Испании и Италии, которые объявили о создании своей закрытой Суперлиги, один за другим появлялись оскорбительные плакаты. Именно деньги стали причиной того, что лучшие европейские клубы изначально согласились пойти на скандал. Слишком притягательна идея - создать в Европе закрытую лигу, где каждая игра - телевизионное событие. Как в США Супербоул стабильно становится самой популярной трансляцией года. Топовые матчи с Роналду и Месси в обёртке телешоу тоже будут продаваться лучше.

"Американцы смотрят, как у них происходит. У них другие традиции спортивные. У них есть закрытая лига. Есть большое количество матчей, давайте сделаем тоже самое. Вообще, очень простой способ зарабатывания денег", - говорит спортивный юрист Михаил Прокопец.

Правда, в этом мире на болельщиков смотрят, как на потребителей. Прогнозы букмекеров важнее состава команд, а телерейтинг - финального счёта. Американские инвесторы уже получили под контроль несколько топовых английских футбольных клубов - они и должны были стать основой закрытой Суперлиги. Которая впервые управляется не международным объединением ФИФА или УЕФА, а полностью приватизирована владельцами суперклубов. Команды бы стали играть в футбол между собой - без соревнования и не вылетая из лиги. А остальные 270 менее известных европейских футбольных коллективов пинали бы мяч по-своему. Вот что больше всего возмутило болельщиков, причем, любого уровня. Ведь в Британии даже премьер-министр любит футбол.

"Не сомневайтесь, мы не поддерживаем создание этой европейской Суперлиги. Я думаю, что это не в интересах болельщиков, не в интересах футбола. Вы создаете своего рода "картель", который не дает клубам конкурировать друг с другом", - заявил Борис Джонсон.

Последовали даже призывы немедленно потребовать назад от лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма" госсредства, выделенные им в качестве компенсации потерь от коронавируса. Но с главными санкциями обрушилась УЕФА, пригрозив командам-революционерам тотальным исключением из всех существующих европейских лиг, вплоть до ссылки в любительские дивизионы их страны. Под санкции могли попасть и именитые игроки. В итоге бунт продлился меньше двух суток - клубы один за другим начали заявлять, что отказываются участвовать в американском проекте.

В Сети, конечно, начали шутить, как бы выглядела Лига Чемпионов, если бы топовые команды попали в бан УЕФА. А Спартак обратился к болельщикам в англоязычном Твиттере:

"Уважаемые фанаты "Милана", "Арсенала", "Атлетико", "Челси", "Барселоны", "Интера", "Ювентуса", "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реала", "Тоттенхэма", если вам нужен новый клуб для поддержки, то мы всегда рады вам. С уважением, ФК "Спартак" Москва".

В УЕФА дали понять, что после извинений и выхода из Суперлиги все команды остаются в игре и никаких санкций не последует. Однако обида в элитном футбольном сообществе на спортивных функционеров копится давно.

О том, что игроки выжаты, как лимон, из-за загруженности календаря игр, заявил главный тренер "Интера" Антонио Конте. При этом сейчас доходы от всех чемпионатов распределяет УЕФА. Элита футбола жалуется на маленькие выплаты, хотя, как сравнивать. Топовые команды только в рамках розыгрыша Лиги Чемпионов получают более 800 млн евро. Но с другой стороны, многое тратится на игроков и стадионы. К примеру, клуб "Тоттенхэм" имеет долг более миллиарда фунтов стерлингов. Идея о создании закрытой лиги в Европе витает уже много лет - собственники футбольного бизнеса видят в этом решение финансовых проблем. А УЕФА постоянно борется с этим, нейтрализуя попытки приватизировать свой доход.

"По большому счету, они борются за деньги и мало думают о болельщиках, зрителях и так далее. Вопрос о создании закрытой лиги, как бы она ни называлась - G14, как когда-то, Суперлига, как сейчас, - он просто отложился на какое-то время. На какое-то количество лет", - рассуждает главный редактор "Советского спорта" Николай Яременко.

Авторы идеи Суперлиги заявили, что проект Суперлиги находится в режиме ожидания. С точки зрения законов, ничего не нарушено, обладатели больших денег искренне не понимают, почему то, что работает в США, встретило такое противостояние в Европе. У фанатов есть ответ - слоган о будущем футбола "Придуман бедными, украден богатыми". Эта игра стала самой любимой на планете, потому что в ней есть борьба. В закрытой лиге футбол превратится в обычные телепостановки, пусть и в очень дорогой обертке.

Пётр Вершинин, "В центре событий", "ТВ Центр".

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