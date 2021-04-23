Стартует прием заявок на конкурс рисунка "Моя семья, моя Россия"

Заявки принимаются до 31 мая

В России пройдет конкурс рисунка "Моя семья, моя Россия". Заявки принимаются с 2 по 31 мая.

В конкурсе могут принять участие все желающие, вне зависимости от возраста и навыков — ученики образовательных учреждений, художественных школ, студенты, профессиональные художники, а также члены их семей.

Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на платформе творческих конкурсов, выбрать из списка свою группу и номинацию, после чего загрузить рисунок.

Эксперты конкурса определят победителей в трех номинациях: "Россия будущего глазами ребенка", "СемьЯ", "Защита жизни до рождения – образ материнства".

Победителей наградят 12 сентября в Храме Христа Спасителя.

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