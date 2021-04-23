Путину доложили о ситуации с коронавирусом в России

Обсуждались конкретные меры

Президент России в ближайшее время подпишет указ, по которому рабочие дни с 4 по 7 мая будут объявлены выходными и прибавлены к майским праздникам. Иначе говоря, непрерывный период нерабочих дней будет длиться в этом году с 1 по 10 мая. О своём намерении Владимир Путин сообщил на встрече с заместителем главы правительства Татьяной Голиковой и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Обсуждалась текущая ситуация с коронавирусной инфекцией.

На встрече с президентом в центре внимания - конкретные меры. Что нужно делать для стабилизации эпидобстановки. Впереди - майские праздники, замечает глава Роспотребнадзора Анна Попова. И планировалось, что отдыхать россияне будут только 1, 2 и 3 мая, затем выйдут на службу и снова уйдут на выходные. Предложение объявить все дни до 11 мая нерабочими Владимир Путин поддерживает.

Это важно тем более, что заболеваемость ковидом в России сейчас снижается медленнее, чем раньше. Если в марте каждую неделю количество случаев сокращалось на 13 процентов, то сейчас - только на процент. Кроме того, в стране активно распространяются новые мутации – особенно" британский" и "южноафриканский" штаммы.

"Чтобы также предупредить дальнейшие завозы и возможное распространение этих штаммов внутри Российской Федерации, мы приняли решение о приостановлении авиасообщения с Турецкой Республикой и Танзанией, усилили, как вы сказали в Послании, санитарно-карантинный контроль на границе. Он стал гораздо более плотным. Мы увеличили кратность лабораторных обследований всех возвращающих из-за рубежа и установили плотный контроль на всех видах пунктов пропуска", - заявила глава Роспотребнадзора.

Все эти меры, уверена Анна Попова, позволяют держать эпидпроцесс под контролем. Опасных тенденций нет. Президент интересуется: а насколько эффективны российские вакцины против новых мутаций?

"Хочу сказать, что ни один, ни второй штамм не обладают особой устойчивостью в окружающей среде, что для нас было очень важно. Они чувствительны ко всем дезинфектантам, они также погибают на окружающих поверхностях, не переживая более 48 часов, а где-то даже и меньше. Мы говорим о том, что иммунитет после российских вакцин защищает от всех сегодня доступных нам к исследованию штаммов", - отметила Попова.

О ситуации в регионах докладывает президенту вице-премьер Татьяна Голикова. В целом обстановка стабильная, но в семи областях уровень заболеваемости продолжает расти. Показательно, что и темпы вакцинации там недостаточные, хотя препаратов хватает. Все в порядке также с резервом коечного фонда. В больницах развёрнуты более 109 тысяч мест для коронавирусных пациентов. 23 тысячи оснащены аппаратами искусственной вентиляции лёгких. Треть из них остаются свободными.

"Мы ориентируем субъекты Российской Федерации на то, чтобы они весьма аккуратно снимали ограничительные меры, продолжали их соблюдать, исходя из той эпидситуации и из того распространения заболеваемости, которое на их территории происходит, и, конечно, призывали граждан вакцинироваться, приходить на вакцинацию. Ещё раз, пользуясь случаем, хотела бы просить наших граждан всё-таки прийти на вакцинацию. Это безопасно, эффективно, и это будет способствовать достижению коллективного иммунитета в Российской Федерации", - сказала Голикова.

На встрече особо подчеркнули: как бы люди ни устали, но маски, социальная дистанция, дезинфекция остаются обязательными. Победить пандемию удастся, только если все граждане будут относиться ответственно к своему здоровью и здоровью окружающих.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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