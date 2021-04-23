В Москве обсудили будущее прорывных инноваций

Как цифровая трансформация делает жизнь россиян более удобной?

Будущее прорывных инновационных технологий обсудили на площадке Дискуссионного клуба Высшей школы экономики и Сбера. В течение нескольких дней актуальные вызовы для экономики и общества разбирали представители науки, бизнеса и власти - делились лучшими практиками, которые уже удалось реализовать.

Свет, камера, прямой эфир. Эту дискуссию в онлайне могли увидеть тысячи зрителей. Ни это ли важнейший показатель цифровой трансформации общества, о которой и шла сегодня речь.

"Для того, чтобы изменить отношения человека и государства - нужно трансформировать само государство. В старой парадигме проходили века. Ничего принципиально не менялось! Можете представить? Века! За последнее десятилетие произошла просто революция. Революция благодаря, как раз во многом цифровизации!" – отметил Собянин.

Более 70 процентов жителей столицы пользуются электронными платформами почти каждый день. Без сбоев, очередей, а главное - не выходя из дома, москвичи оплачивают счёта, записываются к врачу, получают результаты анализов и оформляют документы.

"Чиновников для оказания услуг нужно в 6 раз меньше! Не на 60%, а в шесть раз! Соответственно, традиционные услуги могут оказываться значительно быстрее и значительно меньшим количеством чиновников! Означает ли это, что эти чиновники будут сокращены? Как показывает практика, в передовых компаниях, а правительство будет работать по тем же принципам - просто эти чиновники будут заниматься другим функционалом. Они будут создавать новые продукты для клиента, для гражданина", - рассказал глава Сбербанка Герман Греф.

От приложений к платформам, а от платформ к экосистемам - по такому пути сейчас идут компании, города и государство в целом. То есть любой гражданин сможет получать любую услугу любого ведомства в один клик. Цифра теперь и в медицине, и в образовании: и это, конечно, повлияло на качество.

Нельзя игнорировать и недостатки цифровизации. Интернет-преступность - вызов XXI века, говорят эксперты. Но вместе с этим развивается и кибербезопасность.

Выводов из дискуссии эксперты не делают, потому что будущее невозможно предсказать, но можно его создавать.

Виктор Прокушев, Андрей Пашутин, Дмитрий Панов, "ТВ Центр".

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