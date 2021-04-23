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Мишустин посетил Грозненский нефтяной университет

18:14
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Премьеру показали студенческий стартап

Председатель правительства Михаил Мишустин с рабочей поездкой в Чеченской республике. Там он посетил Грозненский государственный нефтяной университет. В его лаборатории премьеру презентовали студенческий стартап. Проект позволяет в режиме виртуальной реальности научиться сборке двигателей, экономя ресурсы на покупке оборудования, сообщает "ТВ Центр".

Также в расписании главы правительства - республиканский перинатальный центр и строящаяся специальная школа-интернат для детей с особенностями развития. Её планируют открыть уже 1 сентября. В учебном заведении, помимо классов, создадут мастерские, в нескольких корпусах для воспитанников оборудуют жилые комнаты. По мнению Михаила Мишустина, открытие новых школ в республике практически полностью исключит проблему трехсменного обучения.

"В послании президент сказал о том, что мы к 2024 году 1300 школ по всей стране построим. Вообще, нужно чтоб современные светлые школы были, в том числе и в Чеченской Республике. Мы еще посмотрим сейчас несколько проектов. Поддержка здесь, в первую очередь, идет семьям с детишками. Вот сейчас по 10 тысяч рублей к 1 сентября всем выплатят, поэтому я очень надеюсь, что дети будут рады. И какая бы ни была школа, я думаю, Рамзан Ахматович поддержит, и министры, и все, кто здесь присутствует, главное — это учителя и доброе, теплое отношение к детям, чтобы они чувствовали эту любовь", - сказал Мишустин.

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