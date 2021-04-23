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Матвиенко рассказала, как добиться эффективной реализации послания Путина

18:13
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Нужно использовать возможности всех парламентских форматов

Послание президента имеет определяющее значение для работы парламентариев и задаёт систему координат их рабочей повестке как на весеннюю сессию, так и на последующий период. Об этом заявила в пятницу председатель Совета Федерации.

Послание Путина Федеральному собранию. Главное
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Валентина Матвиенко отдельно остановилась на программе по решению масштабных социальных задач, которая реализуется не первый год. В этот раз снова объявлено об очень важных мерах в этой области, в том числе, по модернизации здравоохранения, поддержке семей с детьми и будущих мам, а также одиноких родителей.

"Послание подтвердило, что российское государство обращено лицом к человеку, что, как и прописано в Конституции, мы - ответственное социальное государство, которое не бросает своих граждан в беде и всегда готово найти возможности, резервы для дополнительной поддержки и помощи людям. Для эффективного решения задач послания мы должны использовать возможности всех наших парламентских форматов, ещё раз повторюсь, и парламентских слушаний, круглых столов, форумов и других мероприятий", - отметила Матвиенко.

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