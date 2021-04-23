Сильный пожар в Красноярском крае попал на видео

МЧС призывает жителей не разжигать костры и соблюдать правила безопасности

В Красноярском крае всю ночь ликвидировали крупный пожар, который начался из-за пала травы и едва не уничтожил деревню. Подгоняемое сильным ветром пламя стремительно распространилось на площади порядка четырёх квадратных километров.

Стена огня вплотную подошла к жилым домам. Жители уже приготовились к эвакуации, однако совместными усилиями спасателей и волонтёров населённый пункт удалось отстоять. На тушение ушло почти 8 часов, сообщает "ТВ Центр".

Это уже не первое ЧП в регионе, связанное с палом травы. Только за сутки там зафиксировали 118 нарушений. Особый противопожарный режим ввели в 12 районах края.

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