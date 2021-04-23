В МИД отреагировали на высылку дипломатов из Прибалтики

Сотрудникам посольств балтийских стран в Москве предложили паковать чемоданы

Атлантическую солидарность с Чехией решили проявить три балтийских страны. Эстония, Латвия и Литва объявили о высылке российских дипломатов - двоих из Вильнюса, по одному из Риги и Таллина. Ранее Прага призвала партнёров по НАТО поддержать её в противостоянии с Москвой. Впрочем, и ответ с российской стороны ждать себя не заставит: как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, дипломаты балтийских стран уже могут начать прикидывать, кому из них упаковывать чемоданы. Сегодня же в МИД России был вызван посол Польши.

Не отвечая на вопросы журналистов, Кшиштоф Краевский быстро идет ко входу в высотку на Смоленской площади. 15 апреля МИД Польши из солидарности с Вашингтоном объявил трех российских дипломатов persona non grata. Теперь время ответного шага со стороны Москвы.

"В качестве ответной меры на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, министерство объявило "persona non grata" пятерых сотрудников посольства Республики Польша в Российской Федерации. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до исхода дня 15 мая 2021 года", - сообщили в МИД России.

Зеркального ответа на свои действия накануне дождалась и Прага. Чему очень возмутилась. Хотя до этого Чехия сама последовательно раскручивала дипломатический скандал. Объявив о высылке сначала 18 российских дипломатов. А потом потребовав сократить штат российского посольства до 32 человек.

"Мы ни в коем случае не нагнетаем ситуацию. Чешская Республика заинтересована в справедливых отношениях с Российской Федерацией на основе уважения суверенитета двух государств. Мы надеялись, что Россия признает непропорциональный ответ, но наше предложение по урегулированию ситуации осталось без ответа. Поэтому мы решили ответить вполне адекватно", - заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Зачем Чехии этот скандал, до конца не понятно. Осенью в стране выборы, и попытка найти внешнего врага на фоне провальной внутренней политики в период пандемии Андрею Бабишу может быть на руку. Но тогда надо представить хоть какие-то доказательства вины Москвы во взрывах семилетней давности на оружейном складе во Врбетице. А этого по-прежнему нет.

Все происходящее, заявили в российском МИД, напоминает очередной приступ антироссийской истерики. Присоединиться к которой Чехия просила и всех соседей по Евросоюзу.

Согласилась Литва, где сегодня заявили о высылке двух российских дипломатов. И Латвия - там persona non grata объявили одного, и Словакия - там нежелательными персонами объявили троих сотрудников российского посольства. Теперь Братислава сама ждет от Москвы ответа и почему-то заговорила о дружбе.

"Словацкая Республика подтверждает свою заинтересованность в построении отношений с Российской Федерацией, которые будут основаны на взаимном уважении. В то же время мы ожидаем, что представители дипломатического ведомства России будут вносить свой вклад в эти отношения, уважая нормы поведения, основанные на соответствующих международных договорах", - сказал премьер-министр Словакии Эдуард Хезер.

О международных договорах вдруг вспомнили и в США. Вашингтон тоже возмущён ответом Москвы на антироссийские санкции. И высылкой 10 представителей дипведомства. А ведь это еще не все принятые Москвой меры. Сейчас, как отметил представитель Госдепа, США пытаются наладить контакты по дипломатическим каналам. Речи о том, чтобы поддержать действия Чехии, в Вашингтоне не идет.

"У нас была возможность провести обсуждения в Москве. Наше посольство приняло участие в обсуждении с властями в Москве. И мы ожидаем, что эти обсуждения продолжатся в предстоящие дни и, возможно, даже недели. Так что мы не будем опережать события и гадать, к чему могут привести эти обсуждения", - заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Пока по настоятельному требованию российского МИД Москву покинул посол США Джон Салливан. Этим утром дипломат прибыл в Вашингтон для консультаций. Как долго они продлятся, неизвестно. Но, по словам самого Салливана, он с нетерпением ждет встречи с коллегами из администрации Байдена. Чтобы обсудить пути возможного выхода из дипломатического кризиса.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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