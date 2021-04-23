ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вакцина "КовиВак" поступит в российские регионы до конца недели

16:41
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Планируется производить 1 миллион доз препарата в месяц

Поликлиники 18 российских регионов до конца недели получат вакцину от коронавируса "КовиВак". В месяц планируется производить 1 миллион доз этого препарата, сообщили в Минобрнауки.
Голикова рассказала о темпах вакцинации от COVID-19

"До 25 апреля "КовиВак" появится в поликлиниках 18 регионов. Первые поставки вакцины от коронавируса планируются в Ленобласти, Московском регионе, Республике Татарстан, Ставрополье, Приморском крае", - отмечается в сообщении ведомства.

В России зарегистрированы три вакцины от коронавируса отечественного производства - "Спутник V" Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" Центра "Вектор" и "КовиВак" Центра имени Чумакова.  "КовиВак" прошел регистрацию в феврале.

В ведомстве подчеркивают, что вакцина Центра имени Чумакова содержит полноценный вирус, а не его часть – благодаря чему может быть эффективна против всех известных мутаций коронавируса. При этом клинические исследования подтвердили полную безопасность преарата, у большинства испытуемых устойчивый иммунитет сформировался уже на 42-й день после первой прививки, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Выездной пункт вакцинации от COVID-19
Выездной пункт вакцинации от COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.