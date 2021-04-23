Вакцина "КовиВак" поступит в российские регионы до конца недели

Планируется производить 1 миллион доз препарата в месяц

Поликлиники 18 российских регионов до конца недели получат вакцину от коронавируса "КовиВак". В месяц планируется производить 1 миллион доз этого препарата, сообщили в Минобрнауки.

"До 25 апреля "КовиВак" появится в поликлиниках 18 регионов. Первые поставки вакцины от коронавируса планируются в Ленобласти, Московском регионе, Республике Татарстан, Ставрополье, Приморском крае", - отмечается в сообщении ведомства.

В России зарегистрированы три вакцины от коронавируса отечественного производства - "Спутник V" Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" Центра "Вектор" и "КовиВак" Центра имени Чумакова. "КовиВак" прошел регистрацию в феврале.

В ведомстве подчеркивают, что вакцина Центра имени Чумакова содержит полноценный вирус, а не его часть – благодаря чему может быть эффективна против всех известных мутаций коронавируса. При этом клинические исследования подтвердили полную безопасность преарата, у большинства испытуемых устойчивый иммунитет сформировался уже на 42-й день после первой прививки, передает "Интерфакс".

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