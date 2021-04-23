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Вооруженный ножом мужчина напал на полицейского в пригороде Парижа

17:01
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Женщина скончалась от ран

Нападение на полицейского в городе Рамбуйе во Франции. Злоумышленник набросился с ножом на сотрудницу правоохранительных органов днем 23 апреля. Женщина от полученных ран скончалась.
Два человека ранены в результате стрельбы возле больницы в Париже

На место происшествия выехали премьер-министр Франции Жан Кастекс и глава французского МВД Жеральд Дарманен. Как сообщил Дарманен в Twitter, нападение было совершено в помещении комиссариата полиции.

По данным агентства AFP, полицейским удалось нейтрализовать нападавшего, они применили огнестрельное оружие. Преступник – уроженец Туниса - убит, о мотивах нападения пока не сообщается.

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