Военная техника для парада Победы прибудет в Москву вечером 23 апреля

Движение по маршруту следования будет перекрыто

Более 300 единиц военной техники для парада Победы передислоцируются из подмосковного Алабино в Москву вечером 23 апреля. Маршрут колонны пролегает по трассе А-107, Минскому, Можайскому и Рублевскому шоссе, Осенней и Крылатской улицам до Нижних Мневников. В столичном департаменте транспорта сообщили, что на всем пути следования техники движение будет перекрываться, а парковка - запрещаться.

"С 23 на 24 апреля более 30 экипажей сопровождения военной автомобильной инспекции обеспечат безопасность дорожного движения при передислокации механизированной колонны парадного расчета из подмосковного Алабино во временный технический парк в Нижних Мневниках в Северо-Западном округе Москвы", - сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, в составе колонны - бронетранспортеры "Бумеранг", бронированные автомобили "Тайфун", боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3. Кроме того, в параде участвуют пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", зенитного ракетного комплекса С-400, ракетного комплекса "Искандер-М". В Минобороны отметили, что движение техники начнется в 22.00, передает РИА Новости.

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