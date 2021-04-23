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Военная техника для парада Победы прибудет в Москву вечером 23 апреля

17:30
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Движение по маршруту следования будет перекрыто

Более 300 единиц военной техники для парада Победы передислоцируются из подмосковного Алабино в Москву вечером 23 апреля. Маршрут колонны пролегает по трассе А-107, Минскому, Можайскому и Рублевскому шоссе, Осенней и Крылатской улицам до Нижних Мневников. В столичном департаменте транспорта сообщили, что на всем пути следования техники движение будет перекрываться, а парковка - запрещаться.
В Алабине прошла финальная репетиция Парада Победы

"С 23 на 24 апреля более 30 экипажей сопровождения военной автомобильной инспекции обеспечат безопасность дорожного движения при передислокации механизированной колонны парадного расчета из подмосковного Алабино во временный технический парк в Нижних Мневниках в Северо-Западном округе Москвы", - сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, в составе колонны - бронетранспортеры "Бумеранг", бронированные автомобили "Тайфун", боевые машины пехоты БМП-2, БМП-3. Кроме того, в параде участвуют пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", зенитного ракетного комплекса С-400, ракетного комплекса "Искандер-М". В Минобороны отметили, что движение техники начнется в 22.00, передает РИА Новости.

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