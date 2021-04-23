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Байдена воодушевила речь Путина на климатическом саммите

18:11
  • пятница
  • 23 апреля 2021

США с нетерпением ждут начала совместной работы с Россией

Президент США воодушевлен выступлением российского лидера Владимира Путина на саммите по борьбе с изменением климата на планете. Вашингтон с нетерпением ждет совместной работы с Москвой, заявил Джо Байден, выступая с обращением в заключительный день организованного по его инициативе форума.
Байден открыл онлайн-саммит по климату с участием Путина

"Я весьма воодушевлен вчерашним призывом президента Путина к сотрудничеству мирового сообщества по перспективному устранению углекислого газа. И Соединенные Штаты с нетерпением ждут работы с Россией и другими странами над этими усилиями", - заявил президент США.

Владимир Путин выступил в первый день климатического саммита, который открылся 22 апреля в виртуальном формате. Президент России заявил, что Москва планирует и далее наращивать объемы утилизации попутного газа, реализовывать масштабную программу экологической модернизации и повышения энергоэффективности во всех секторах экономики, передает ТВЦ.

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