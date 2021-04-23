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Депутат Мосгордумы Людмила Гусева: уникальный спортивный кластер построят в Южном Бутово

18:26
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Для района был согласован индивидуальный проект

Спортивный кластер с катком (размером 60 на 30 метров), 25-метровым бассейном и футбольным стадионом возведут в Южном Бутово, на Остафьевской улице. Об этом в пятницу сообщила депутат Мосгордумы Людмила Гусева.

По ее словам, востребованность спорткомплекса показали опросы. "Были проведены встречи и ряд совещаний в правительстве Москвы, после чего проектирование и строительство спортивного комплекса вошло в адресную инвестиционную программу города", - приводит АГН "Москва" слова Людмилы Гусевой.

Начало работ из-за пандемии коронавируса было сдвинуто на год. "Для того, чтобы у жителей района была возможность для занятий спортом, правительством Москвы принято решение уже в этом году начать строительство крытого футбольного манежа из легковозводимых конструкций", - отметила парламентарий.

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