Минск ответил на санкции запретом на ввоз товаров из зарубежных стран

Шаг предпринят для "защиты национальных интересов"

Минск запретил ввоз и реализацию товаров из некоторых зарубежных стран. Это относится к государствам, которые ранее ввели санкции в отношении Белоруссии.

"Для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь", - подчеркивается в постановлении Совета министров Белоруссии.

Как сообщили в пресс-службе белорусского правительства, запрет распространяется, в частности, на компании Liqui Moly и Škoda Auto. В списко включена и компания Beiersdorf – владелец торговых марок Nivea, Labello и Hansaplast, передает агентство БелТа.

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