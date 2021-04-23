Депутат МГД Головченко: налоговые поступления в городской бюджет от ИТ-компаний растут

ИТ-предприятия являются перспективным направлением для вложений

В столице увеличиваются налоговые поступления от ИТ-отрасли в бюджет. Так, за первые два месяца 2021 года предприятия перечислили в казну города более 20 миллиардов рублей, сообщил депутат Мосгордумы Валерий Головченко.

"Это выше уровня прошлого года на 11,2%, что является хорошим индикатором роста в этой сфере", - отметил парламентарий, добавив, что еще сильнее выросли поступления налога на прибыль – до девяти миллиардов рублей.

По словам Головченко, ИТ-предприятия мегаполиса перспективны с точки зрения вложений. "Информационные технологии интересны инвесторам, а предприятия интересны специалистам как работодатели благодаря высоким зарплатам и растущему спросу на услуги", - сказал депутат АГН "Москва".

Валерий Головченко заявил, что сейчас важно убрать барьеры для этой перспективной сферы. Так, разработчики программного обеспечения, отметил парламентарий, с марта освобождены от налога на прибыль организаций, зачисляемого в региональные бюджеты.

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