ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Головченко: налоговые поступления в городской бюджет от ИТ-компаний растут

18:48
  • пятница
  • 23 апреля 2021

ИТ-предприятия являются перспективным направлением для вложений

В столице увеличиваются налоговые поступления от ИТ-отрасли в бюджет. Так, за первые два месяца 2021 года предприятия перечислили в казну города более 20 миллиардов рублей, сообщил депутат Мосгордумы Валерий Головченко.

"Это выше уровня прошлого года на 11,2%, что является хорошим индикатором роста в этой сфере", - отметил парламентарий, добавив, что еще сильнее выросли поступления налога на прибыль – до девяти миллиардов рублей.

По словам Головченко, ИТ-предприятия мегаполиса перспективны с точки зрения вложений. "Информационные технологии интересны инвесторам, а предприятия интересны специалистам как работодатели благодаря высоким зарплатам и растущему спросу на услуги", - сказал депутат АГН "Москва".  

Валерий Головченко заявил, что сейчас важно убрать барьеры для этой перспективной сферы. Так, разработчики программного обеспечения, отметил парламентарий, с марта освобождены от налога на прибыль организаций, зачисляемого в региональные бюджеты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Офис компании Mail.ru Group в Москве
Офис компании Mail.ru Group в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.