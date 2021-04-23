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Минпросвещения разрешило выпускные вечера в очном формате

19:03
  • пятница
  • 23 апреля 2021

С учетом требований Роспотребнадзора

Выпускные вечера в российских школах пройдут в традиционном формате, очно. Выпускников обрадовал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
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"Выпускные вечера в школах в 2021 году планируется провести очно с учетом требований Роспотребнадзора", - цитирует Кравцова "Интерфакс".

В прошлом году из-за эпидемии коронавируса Минпросвещения рекомендовало школам проводить выпускные вечера в онлайн-режиме. "Последний звонок" также прошел виртуально.

Глава Минпросвещения подчеркнул, что и в этом году расслабляться не стоит. Надо соблюсти все требования Роспотребнадзора, чтобы исключить вспышки заболевания.

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