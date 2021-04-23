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Макрон признал терактом убийство сотрудницы полиции под Парижем

19:32
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Франция не сдастся в борьбе с исламским терроризмом, заявил президент

Эммануэль Макрон признал терактом убийство сотрудницы полиции в Рамбуйе. Президент Франции заявил, что страна не сдастся в борьбе с исламским терроризмом.
Вооруженный ножом мужчина напал на полицейского в пригороде Парижа

"Стефани была убита в своем полицейском участке в Рамбуйе, на земле Ивлин, уже пережившей подобные убийства. Нация - вместе с ее семьей, коллегами и правоохранительными органами. В борьбе с исламским терроризмом мы не сдадимся", - написал Макрон в Twitter.

Ранее прибывший на место происшествия в пригород Парижа премьер-министр Франции Жан Кастекс также назвал нападение на сотрудницу полиции террористической атакой.

Мужчина с ножом во второй половине дня 23 апреля напал на сотрудницу полиции в комиссариате полиции. Женщина получила несколько ударов в горло и скончалась от ран. Нападавшего – гражданина Туниса – застрелили полицейские.

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