Макрон признал терактом убийство сотрудницы полиции под Парижем

Франция не сдастся в борьбе с исламским терроризмом, заявил президент

Эммануэль Макрон признал терактом убийство сотрудницы полиции в Рамбуйе. Президент Франции заявил, что страна не сдастся в борьбе с исламским терроризмом.

"Стефани была убита в своем полицейском участке в Рамбуйе, на земле Ивлин, уже пережившей подобные убийства. Нация - вместе с ее семьей, коллегами и правоохранительными органами. В борьбе с исламским терроризмом мы не сдадимся", - написал Макрон в Twitter.

Ранее прибывший на место происшествия в пригород Парижа премьер-министр Франции Жан Кастекс также назвал нападение на сотрудницу полиции террористической атакой.

Мужчина с ножом во второй половине дня 23 апреля напал на сотрудницу полиции в комиссариате полиции. Женщина получила несколько ударов в горло и скончалась от ран. Нападавшего – гражданина Туниса – застрелили полицейские.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram