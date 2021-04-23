ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Православного священника в Чехии задержали за участие в боях в Донбассе

19:55
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Операция по захвату "террористов" прошла по всей республике

Прокуратура Чехии обвинила в терроризме священника Православной церкви Чешских земель и Словакии Пржемысла Ивана Гадраву. Его задержали во время операции по захвату подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе, которая прошла по всей стране.
Нарышкин обвинил Чехию в "убогой и низкой лжи"

Обвинения в терроризме, участии в террористической группировке, финансировании и пропаганде терроризма предъявлены пятерым из числа задержанных. В их числе – и Гадрава, который является настоятелем православного храма Святого Вацлава в городе Литомержице на севере Чехии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на чешские СМИ, среди подозреваемых в участии в операциях ополчения Донецкой народной республики в Донбассе - председатель местного объединения "Чехословацкие воины запаса за мир" Иван Кратохвил. Чешское законодательство запрещает гражданам республики без получения индивидуального разрешения властей служить в иностранных армиях. Если суд признает вину обвиняемых, им грозит до 20 лет заключения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Боевые действия на юго-востоке Украины
Боевые действия на юго-востоке Украины
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.