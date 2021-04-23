Православного священника в Чехии задержали за участие в боях в Донбассе

Операция по захвату "террористов" прошла по всей республике

Прокуратура Чехии обвинила в терроризме священника Православной церкви Чешских земель и Словакии Пржемысла Ивана Гадраву. Его задержали во время операции по захвату подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе, которая прошла по всей стране.

Обвинения в терроризме, участии в террористической группировке, финансировании и пропаганде терроризма предъявлены пятерым из числа задержанных. В их числе – и Гадрава, который является настоятелем православного храма Святого Вацлава в городе Литомержице на севере Чехии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на чешские СМИ, среди подозреваемых в участии в операциях ополчения Донецкой народной республики в Донбассе - председатель местного объединения "Чехословацкие воины запаса за мир" Иван Кратохвил. Чешское законодательство запрещает гражданам республики без получения индивидуального разрешения властей служить в иностранных армиях. Если суд признает вину обвиняемых, им грозит до 20 лет заключения.

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