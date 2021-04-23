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Ректор РХТУ Мажуга предложил университетам и бизнесу развивать совместные образовательные программы

20:07
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Такие проекты полезны как для предприятий, так и для выпускников

Для развития российской экономики необходима кооперация университетов и бизнеса. Такое мнение выразил ректор Российского химико-технологического университета им. Менделеева Александр Мажуга.

По его словам, взаимодействие бизнеса с образовательными учреждениями должно быть многоплановым. Ведь ориентированное на практику образование – залог того, что выпускники будут трудоустраиваться по специальности.

"Необходимо запускать совместные образовательные программы, в рамках которых сотрудники компаний читают лекции, а само предприятие предоставляет базу для практики студентов", - отметил Александр Мажуга.

Ректор РХТУ отметил, что запуск таких проектов нельзя откладывать на потом, уже сейчас нужна законодательная база. "Если мы хотим двигаться вперед и переломить ситуацию, когда выпускники вузов не понимают, где они хотят работать и чем заниматься", - заявил Мажуга.

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Ректор РХТУ Александр Мажуга
Ректор РХТУ Александр Мажуга
Ректор РХТУ Александр Мажуга
Ректор РХТУ Александр Мажуга
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