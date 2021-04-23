США приостановили полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer

Выявлены серьезные неполадки

Пентагон принял решение приостановить полеты всех стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. Причина – выявленные технические неполадки в двигателе одного из самолетов.

Командование глобального удара США приняло решение о приостановке полетов после инцидента на авиабазе Эллсуорт в штате Южная Дакота. В начале апреля там совершил аварийную посадку B-1B с бортовым номером 86-0104. Обследование выявило серьезную утечку в топливном насосе, обеспечивающем выход самолета на форсаж.

На вооружении ВВС США в настоящее время 61 бомбардировщик В-1В Lancer, а также 46 стратегических бомбардировщиков B-52H и 20 бомбардировщиков-невидимок B-2. Полеты стареющих бомбардировщиков B-1B приостановлены с 20 апреля, передает "Интерфакс".

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