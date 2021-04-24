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В России выявлено 8828 новых случаев коронавируса

11:56
  • суббота
  • 24 апреля 2021

Для снижения заболеваемости решено продлить майские праздники

За сутки в России зафиксировано 8 828 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 4 753 789 человек с COVID-19, умерло 107 900 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрирован 2 541 больной, всего в столице 1 077 783 инфицированных, скончались 17 982 пациента. 
Путину доложили о ситуации с коронавирусом в России

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

Дни с 1 по 10 мая объявлены в России нерабочими. Соответствующий указ подписал на этой неделе президент Владимир Путин. На совещании в пятницу, 23 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила главу государства увеличить число выходных в мае из-за распространения коронавируса. Она объяснила, что существует определенный риск, когда граждане на общественном транспорте то уезжают из городов, то возвращаются в них. Президент согласился с доводами Поповой и продлил россиянам праздники.

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