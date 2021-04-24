Московские врачи вылечили ещё 1879 больных коронавирусом

В регионе открылись дополнительные пункты вакцинации

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 879 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 981 882.

На выезде из Москвы открылись дополнительные пункты вакцинации от коронавируса. Теперь сделать прививку можно в четырёх торговых центрах у МКАДа. Они расположены на ключевых вылетных магистралях. Москвичи, выезжающие на майские праздники на дачи, смогут по дороге заехать и пройти вакцинацию. График работы пунктов и их адреса опубликованы на портале mos.ru.

По данным на 24 апреля, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 753 789 пациентам, умерли с начала пандемии 107 900 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 077 783, в мире более 145 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более трёх миллионов человек.

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