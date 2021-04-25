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В мире наблюдается рост заболеваемости COVID-19

10:42
  • воскресенье
  • 25 апреля 2021

Число инфицированных превысило 146 миллионов

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 146 миллионов, скончались от осложнений болезни более трёх миллионов человек. Прирост заболевших за неделю составил более пяти миллионов, за последние сутки - около миллиона. 
Число зараженных коронавирусом в мире увеличилось за сутки на 874 тысячи

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 32 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 570 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 16,9 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 14,3 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция, в ней выявлено более 5,5 миллиона человек с коронавирусом. Замыкает пятёрку Россия с 4,7 миллиона больных.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего трое заболевших.

На этой неделе серьёзно осложнилась ситуация с коронавирусом в Индии. Там несколько дней подряд фиксировали более чем по 200 тысяч случаев заражения. Рекорд был поставлен 23 апреля - 314 835 инфицированных. Система здравоохранения страны не справляется с таким наплывом больных.  Суточный скачок заболевания, зафиксированный в Индии, стал самым большим за всю историю пандемии в мире. Эксперты утверждают, что вторая волна в стране ещё не достигла пика.

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