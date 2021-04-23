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Два разведчика США несколько часов летали вдоль российских границ

21:05
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Самолеты выполняют задачи сбора информации о дислокации сил противника

Многочасовой полет вдоль морских границ России на Черном море совершили два американских  разведывательных самолета. Разведчики ВМС США вылетели с авиабаз в Италии и Греции.
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С авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия вылетел патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. А с базы Суда-Бэй на греческом острове Крит поднялся самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II. Оба разведчика часами курсировали вдоль берегов Крыма и Краснодарского края.

В то же время у западных границ России курсировал разведывательный самолет ВВС США E-8C Joint STARS. Он собирает информацию о дислокации сил противника и боевом управлении ударами авиации. Разведчик лктал в воздушном пространстве Эстонии, вблизи границ Ленинградской и Псковской областей. Еще один Poseidon курсировал вдоль сирийского побережья, вблизи базы материально-технического обеспечения ВМФ России и российской авиабазы Хмеймим, передает "Интерфакс".

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