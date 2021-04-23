ЕК получила заявление на Байдена и Порошенко от экс-генпрокурора Украины

Шокин обвиняет президента США в причастности к его увольнению

Заявление в Еврокомиссию на президента США Джо Байдена и бывшего украинского лидера Петра Порошенко подал экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин. По словам Шокина, в ЕК документ уже получили.

"Заявление в ЕК получено. Думаю, там его почитают... Пусть даже не вынесут вердикт и не наложат санкции, но хотя бы определят механизм, как это будут делать, чтобы, как говорится, первый блин не был комом... А если рассмотрят заявление, это уже даст Европе понимание того, как грубо вмешивался Байден во внутренние дела суверенной Украины", - заявил Шокин.

Как заявляет бывший генпрокурор, Байден – в то время вице-президент США - "надавил" на Порошенко с требованием об увольнении Шокина. Поводом стало расследование генпрокуратурой дела фирмы "Burisma", где в наблюдательный совет входил сын вице-президента Хантер Байден. В обмен на отстранение Шокина Байден-старший пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов, напоминает интернет-издание "Страна.ua".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram