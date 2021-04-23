ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ЕК получила заявление на Байдена и Порошенко от экс-генпрокурора Украины

21:34
  • пятница
  • 23 апреля 2021

Шокин обвиняет президента США в причастности к его увольнению

Заявление в Еврокомиссию на президента США Джо Байдена и бывшего украинского лидера Петра Порошенко подал экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин. По словам Шокина, в ЕК документ уже получили.
Порошенко стал фигурантом дела о водной блокаде Крыма

"Заявление в ЕК получено. Думаю, там его почитают... Пусть даже не вынесут вердикт и не наложат санкции, но хотя бы определят механизм, как это будут делать, чтобы, как говорится, первый блин не был комом... А если рассмотрят заявление, это уже даст Европе понимание того, как грубо вмешивался Байден во внутренние дела суверенной Украины", - заявил Шокин.

Как заявляет бывший генпрокурор, Байден – в то время вице-президент США - "надавил" на Порошенко с требованием об увольнении Шокина. Поводом стало расследование генпрокуратурой дела фирмы "Burisma", где в наблюдательный совет входил сын вице-президента Хантер Байден. В обмен на отстранение Шокина Байден-старший пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов, напоминает интернет-издание "Страна.ua".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Джозеф Байден и Петр Порошенко
Джозеф Байден и Петр Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.