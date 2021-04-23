Путин подписал указ о противодействии недружественным государствам

Перечень этих стран определит правительство

Дипломатическим представительствам недружественных государств в России ограничат возможности найма сотрудников. Это один из пунктов указа "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств", который подписал президент России Владимир Путин.

Президент постановил ограничить – или, при необходимости, полностью запретить - заключение диппредставительствами и консульскими учреждениями недружественных государств трудовых договоров с физическими лицами, находящимися на территории России.

Перечень недружественных государств поручено определить правительству России. Кабмин также определит количество физических лиц, находящихся на российской территории, с которыми могут быть заключены договоры, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram