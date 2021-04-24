В 30 регионах объявлен особый режим из-за природных пожаров

Под Тюменью выгорело более 20 тысяч гектаров

Особый противопожарный режим введен в 30 российских регионах. В Тюменской области, по оценке "Авиалесоохраны", сложилась наиболее сложная обстановка. Только за минувшие сутки там выгорело более 20 тысяч гектаров.

В выходные организовано патрулирование населённых пунктов. Для сдерживания огня пожарные обустраивают минерализованные полосы. Из соседних регионов направлены дополнительные силы.

В Амурской области пламя остановили на подступах к населённому пункту. В Шимановском районе местным пожарным также помогают коллеги, прибывшие из разных субъектов, сообщает "ТВ Центр".

Поджоги сухой травы привели к большому количеству пожаров на Дальнем Востоке. В Приморском крае площадь возгораний за сутки - удвоилась. В одном из районов введён режим ЧС. С помощью беспилотника обнаружен новый очаг в пригороде Владивостока. Работу пожарных осложняет тёплая и засушливая погода, которая установилась в регионе.

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