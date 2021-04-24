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Российские военные возвращаются из Крыма после масштабных учений

10:51
  • суббота
  • 24 апреля 2021

Все поставленные задачи выполнены

После завершения масштабных учений в Крыму российские военнослужащие и техника возвращаются в места постоянной дислокации. Подразделениям   химической и радиационной защиты предстоит преодолеть расстояние в 1 300 километров по железной дороге.
В Крыму десантировались более 2 тысяч бойцов ВДВ

По крымской трассе Таврида колонна автомобилей с морскими пехотинцами Черноморского флота направляется в Севастополь. В Новороссийск перебрасывают подразделения связи и тылового обеспечения, сообщает "ТВ Центр". 

Всего до 1 мая по приказу министра обороны, который лично контролировал проведение учений, в свои части вернутся порядка 10 тысяч военнослужащих и больше тысячи единиц техники. В порты уже пришли  более 20 боевых кораблей.

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