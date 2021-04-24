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Киев назвал невозможной встречу Путина и Зеленского в Москве

10:04
  • суббота
  • 24 апреля 2021

Там отвергли предложение российского лидера

Киев под надуманным предлогом отказывается от приглашения в Москву Владимира Зеленского на переговоры с российским президентом. Украина вспомнила свой неоднократно приводимый довод о стране-агрессоре.
Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским двусторонние отношения

Украина в первую очередь должна обсудить с Россией конфликт в Донбассе и только потом - двусторонние отношения, считает вице-премьер Алексей Резников. По его словам, встреча президентов  не может произойти в столице страны-агрессора.

Резников уверен в том, что Зеленский откажется от предложения Владимира Путина приехать на переговоры в Москву. В эфире украинского телевидения политик в очередной раз заявил, что Украина находится с Россией в состоянии войны. Приглашение Путина он назвал "немного странным".

На этой неделе Владимир Путин предложил своему украинскому коллеге приехать в Москву в любое время и поговорить об отношениях двух стран. Официального ответа от Владимира Зеленского не последовало, но украинские политики придумывают различные поводы для отказа от такой встречи.

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