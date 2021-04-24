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Временного поверенного России в США вызвали в Госдеп

12:29
  • суббота
  • 24 апреля 2021

Он отверг очередные надуманные обвинения

Временный поверенный в делах России в США Сергей Кошелев решительно отверг обвинения в адрес нашей страны. Дипломата вызвали в Госдепартамент. Ему выразили обеспокоенность тем, что в Вашингтоне называют дестабилизирующими действиями Кремля в Евро-Атлантическом регионе, а также заявили о полной поддержке чешских властей.
Госдепу не понравился жёсткий ответ России на новые санкции

Российский посол в США Анатолий Антонов ещё с марта находится в Москве, его вызвали для консультаций после враждебных действий Вашингтона. Штаты ввели против нашей страны новые санкции и объявили о высылке десяти дипломатов, напоминает "ТВ Центр".

Их примеру последовала Чехия. Прага решила отправить на родину в общей сложности несколько десятков сотрудников нашего посольства. В результате зеркального ответа Министерства иностранных дел работа чешского диппредставительства в Москве оказалась практически парализована.

О высылке российских дипработников ранее заявили также Польша, Эстония, Латвия и Литва. Зеркальный ответ Варшаве уже последовал. То же самое ждёт и остальных, заявили в нашем МИДе.

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