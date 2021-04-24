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Прививочная кампания в России набирает обороты

12:44
  • суббота
  • 24 апреля 2021

Открываются новые пункты вакцинации

Сократить число новых случаев коронавируса может каждый из нас. Достаточно сделать прививку, тем более, что в России каждый день открываются новые пункты вакцинации.
Голикова рассказала о темпах вакцинации от COVID-19

В Обнинске открылся первый мобильный пункт вакцинации от коронавируса. Пациентов записывают на следующий приём через 21 день, чтобы ввести второй компонент вакцины, сообщает "ТВ Центр".

Житель Санкт-Петербурга Михаил превратил свою вакцинацию в реалити-шоу. Снимал каждый шаг и рассказывал об ощущениях после прививки подписчикам. А в финале показал результаты анализов. 

Масштабное производство вакцины "Спутник V" скоро заработает в Индии, также там очень ждут поставок препарата из России. Страна обновила рекорд по суточному приросту случаев заражения коронавирусом. Накануне, 23 апреля выявлено 346 тысяч заболевших.

В Бразилии за сутки выявлено 69 тысяч новых случаев заражения. Общее число инфицированных выросло до 14 миллионов. Похожая ситуация в Аргентине. В Чили, где сейчас пик второй волны заболеваемости, встречают партию вакцин AstraZeneca. 160 000 доз поступили в рамках инициативы ООН. Однако, Институт общественного здравоохранения страны высказал опасения по поводу случав тромбоза, связанных с препаратом.

Неоднозначное отношение к препарату AstraZeneca и в европейских странах. По данным британских ученых, на миллион вакцинированных приходится минимум семь случаев тромбообразования.  В Еврокомиссии уверяют: преимущества препарата превышают риски, связанные с соложениями. Все ли готовы брать на себя эти риски - большой вопрос.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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