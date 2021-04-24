США готовы признать геноцид армян

Реакция Анкары может быть жёсткой

Сегодня США признают геноцид армян. Об этом со ссылкой на источники пишет американская пресса. Официальное заявление Джо Байден сделает в день памяти жертв турецких гонений. Реакция Анкары может оказаться болезненной. Трагические события начала прошлого века сегодня вспоминают армяне по всему миру. Масштабное шествие состоялось в Ереване.

Сколько турецких флагов сгорело на улицах Еревана минувшей ночью, подсчитать сложно. Это традиционная форма оценки событий вековой давности со стороны армян. Каждый участник акции вспоминает недавние события в Нагорном Карабахе. Флаги Азербайджана минувшей ночью горели на улицах армянских городов также ярко, как и турецкие. Демонстративная поддержка Баку со стороны Анкары вызывает возмущение.

Поддержать соотечественников вышли представители диаспор в других странах. В Ливане, например, надписи и речи на арабском, но смысл прежний - геноцид нельзя забывать и повторять.

Масла в огонь факелоносцев подлил Джо Байден. Американский президент в телефонном разговоре с турецким коллегой сообщил ему о намерении признать геноцид армян в Османской империи. По данным Bloomberg, Байден собирается выступить с соответствующим заявлением сегодня. Однако, в официальном пресс-релизе Белого дома по итогам беседы двух президентов об этой теме не упоминается. Пресс-секретарь Госдепа Эдвард Прайс ушел от прямого ответа на вопрос: повлияет ли подобная риторика на отношения Вашингтона и Анкары, однако отметил, что его начальник Блинкен готов к разговору с турецкими коллегами.

Геноцид армян в Османской империи признали 23 государства, Европарламент, ряд международных организаций, в том числе Всемирный совет церквей. По некоторым данным, только в 1915 году были убиты более полутора миллионов человек. Турция крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу, настаивает на отказе от термина "геноцид", заявляя, что жертвами были как армяне, так и сами турки.

Реакция Анкары на возможное заявление Байдена предсказуема, если вспомнить подобные события пятилетней давности. Сразу после того, как бундестаг принял резолюцию о признании геноцида армян, Турция отозвала своего посла в Германии, а президент Эрдоган заявил, что это решение серьёзно скажется на отношениях двух стран.

В российском МИДе тогда отметили, что позиция Берлина приблизилась к мнению Москвы. Факт геноцида армянского народа на его исторической родине - в Западной Армении - Россия признала еще в 1995 году.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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