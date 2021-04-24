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В России появятся миллионы деревьев в память о ветеранах войны

11:27
  • суббота
  • 24 апреля 2021

В стране проходит акция "Сад памяти"

Более 27 миллионов деревьев будет высажено по всей стране в честь тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. В России идёт масштабная акция "Сад Памяти".
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Во Владивостоке появился сквер, посвященный фронтовику и почётному гражданину города Якову Кану. Он более четверти века возглавлял местный совет ветеранов, в том числе и, благодаря его работе, Владивостоку было присвоено звание "Город воинской славы", сообщает "ТВ Центр".

Героя не стало в 2014 году. В саду памяти высадили десятки растений - липу, сосну, голубую ель, абрикосы... Участие в акции приняли студенты, школьники и волонтёры.

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