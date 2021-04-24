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Зюганов рассказал о будущем КПРФ

11:13
  • суббота
  • 24 апреля 2021

В Подмосковье проходит съезд партии

Подготовку к предстоящим выборам в Госдуму, а также обновление руководящего состава партии обсуждают на съезде КПРФ. Он проходит в Подмосковье. Участвуют делегаты из всех региональных отделений партии, сообщает "ТВ Центр".
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По итогам тайного голосования будет избран новый состав Центрального комитета КПРФ, его глава и президиум на ближайшие четыре года. Журналисты поинтересовались у лидера партии Геннадия Зюганова, готов ли он продолжить работу на посту председателя.

"Я обязан быть готовым - раз, все 85 организаций проголосовали за это - два, но для меня одна из главных задач - обеспечить мирное демократичное развитие ситуации в стране, и я всё сделаю для этого, и одновременно обеспечу приток молодых талантливых кадров. У нас выборные органы эти и в ЦК будет избрано 150 молодых и крепких людей. Они пойдут в руководящие все органы", - ответил председатель КПРФ.

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