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В Царском Селе восстановили апартаменты Екатерины II

12:25
  • суббота
  • 24 апреля 2021

Детали интерьера удалось найти в Германии

В Царском Селе восстановлена одна из самых красивых комнат Екатерининского дворца, утраченная в годы Великой Отечественной войны. Былое великолепие обрёл Лионский зал, это личные апартаменты императрицы Екатерины II. Теперь там снова - золотой шёлк, лазурит, украшенный перламутром паркет. Роскошный интерьер зала не уступает знаменитой Янтарной комнате.  
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В то, что когда-нибудь это произойдет, верили несколько поколений хранителей музея-заповедника. Один из самых красивых залов Екатерининского дворца полностью, до кирпичной кладки, уничтоженный и разграбленный немецкими захватчиками во время войны, снова сияет былым великолепием.

Единственное, что пока немного портит роскошные интерьеры - красная ковровая дорожка на полу, по которой должны ходить посетители. Но это - вынужденная мера, ведь паркет на полу выложен из старинных пород дерева и украшен настоящим перламутром. Он помнит звуки шагов императрицы.

В начале войны наборные деревянные щиты были вывезены из дворца в качестве трофея в Германию. После Победы советские музейные работники объезжали немецкие хранилища в поисках похищенных ценностей. И в элеваторе морского порта в Берлине увидели запыленные знакомые узоры. Так паркет вернулся обратно во дворец, сообщает "ТВ Центр".

Интерьер воссоздавали по крупицам. Акварели придворного художника Луиджи Премацци 1878 года, дворцовые описи, обломки мраморных ангелов, которые после войны были подобраны музейщиками и десятилетиями хранились в фондах. Мебельный гарнитур из 25 предметов создавался специально для этого зала. Его удалось вывезти в эвакуацию за Урал в начале войны, а затем вернуть обратно.

Оформленный благородным лазуритом в стиле русской мозаики, он дал возможность реставраторам понять, как нужно работать с оформлением дверей, зеркал и каминных плафонов. Три года назад, когда был воссоздан первый лазуритовый портал, - это стало вехой в жизни музея: За пять лет натуральным камнем небесной синевы вручную выложено 60 квадратных метров.

Само название этого зала - Лионский - в честь ткацкой фабрики в городе Лион, во Франции, где заказывали шелка для убранства стен. Связь времен, которую так ценят историки, не прервалась. Для посетителей Лионский зал Екатерининского дворца будет открыт с 1 мая.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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Апартаменты Екатерины II в Царском селе
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