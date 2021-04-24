Россия готовит жёсткий ответ развязавшей дипломатическую войну Чехии

Могут быть задействованы дополнительные рычаги

Россия может жёстко ответить на развязанную Чехией дипломатическую войну. Москва готовит экономические меры и среди прочего может ограничить импорт чешского пива и другой продукции.

О планах такого рода узнали журналисты "Коммерсанта". Источники газеты в госструктурах утверждают, что Москве возможно придётся прибегнуть к экономическим санкциям. Оставлять без ответа беспрецедентно агрессивные действия Праги в России не хотят.

Неделю назад власти Чехии под надуманным предлогом о причастности России ко взрывам на военных складах во Вребитице в 2014 году выслали 18 российских дипломатов. Россия ответила высылкой 20 сотрудников чешского посольства.

Затем Прага объявила о высылке ещё 63 россиян, но Россия не может ответить на это симметрично, поскольку в Москве осталось лишь семь чешских дипломатов.

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