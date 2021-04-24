ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия готовит жёсткий ответ развязавшей дипломатическую войну Чехии

13:03
  • суббота
  • 24 апреля 2021

Могут быть задействованы дополнительные рычаги

Россия может жёстко ответить на развязанную Чехией дипломатическую войну. Москва готовит экономические меры и среди прочего может ограничить импорт чешского пива и другой продукции.
Российское генконсульство в Чехии облили кетчупом

О планах такого рода узнали журналисты "Коммерсанта". Источники газеты в госструктурах утверждают, что Москве возможно придётся прибегнуть к экономическим санкциям. Оставлять без ответа беспрецедентно агрессивные действия Праги в России не хотят.

Неделю назад власти Чехии под надуманным предлогом о причастности России ко взрывам на военных складах во Вребитице в 2014 году выслали 18 российских дипломатов. Россия ответила высылкой 20 сотрудников чешского посольства.

Затем Прага объявила о высылке ещё 63 россиян, но Россия не может ответить на это симметрично, поскольку в Москве осталось лишь семь чешских дипломатов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Посольство Чехии в России
Посольство Чехии в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.