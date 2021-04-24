Индийский штамм коронавируса добрался до Европы

В самой Индии ситуация ухудшается

Индийский штамм коронавируса обнаружен, по крайней мере, в двух европейских странах. Мутация выявлена в Чехии и Швейцарии, пишут "Аргументы и Факты".

В конце марта в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с двойной мутацией, также известный как B.1.617. В апреле в Индии начался резкий рост заболеваемости, в последние недели там фиксируют около 300 тысяч заражений за сутки.

Многие страны на фоне неблагоприятного развития ситуации с COVID-19 в Индии приостановили авиасообщение с этой страной.

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