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Индийский штамм коронавируса добрался до Европы

18:21
  • суббота
  • 24 апреля 2021

В самой Индии ситуация ухудшается

Индийский штамм коронавируса обнаружен, по крайней мере, в двух европейских странах. Мутация выявлена в Чехии и Швейцарии, пишут "Аргументы и Факты".
В Индии и Турции складывается критическая ситуация из-за COVID-19

В конце марта в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с двойной мутацией, также известный как B.1.617. В апреле в Индии начался резкий рост заболеваемости, в последние недели там фиксируют около 300 тысяч заражений за сутки.

Многие страны на фоне неблагоприятного развития ситуации с COVID-19 в Индии приостановили авиасообщение с этой страной.

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