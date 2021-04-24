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Американские астронавты прилетели на МКС на своём корабле

14:32
  • суббота
  • 24 апреля 2021

В составе экипажа также есть француз и японец

Американский пилотируемый корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС. На станцию прилетели астронавты трёх космических агентств. NASA представляют командир корабля Шейн Кимбро и пилот Меган Макартур. Также в экипаже – французский астронавт ESA Томас Песке и японец Акихико Хосидэ. Они будут работать в космосе до октября 2021 года.
Россия заявила о готовности выхода из проекта МКС

В общей сложности сейчас на МКС находятся 11 человек, двое из них – россияне, сообщает ТАСС. С запуском проекта Crew Dragon в 2020 году американцы перестали пользоваться возможностями российских пилотируемых кораблей для доставки в космос.

Ранее Россия не исключила выхода из проекта МКС в 2025 году. Станция выработала свой ресурс, поэтому наша страна будет готовить к запуску на орбиту новую космическую станцию. Другие участники проекта МКС пока не делали заявлений о его судьбе.

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